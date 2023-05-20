Губернатор Тюменской области и председатель правительства ДНР обсудили экономическое сотрудничество

Фото: Александр Моор, соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым. Они обсудили перспективы экономического сотрудничества между регионами.

- На состоявшемся вчера в Тюмени форуме «Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей» тюменские и донецкие компании выразили готовность к взаимодействию во множестве направлений, - отметил губернатор.

С тюменской стороны - строительство и производство стройматериалов, водоочистка, создание комфортной городской среды. А с донецкой - металлургия, машиностроение и химия.

Кстати, один из донецких заводов рассматривает возможность вступления в нефтегазовый кластер Тюменской области.

Как отметил Александр Моор, в советское время Донбасс был одним из самых развитых промышленных регионов страны, но потом настала постсоветская разруха, а дальше - боевые действия. Однако его потенциал удалось сохранить.

- Главное - сами жители Донецкой Народной Республики трудятся ради будущего. Сражаются за него. Помочь Донбассу двигаться вперед - наш долг, - подчеркнул глава области.