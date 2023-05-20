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НовостиОбщество20 мая 2023 9:20

На должность уполномоченного по правам человека в Тюменской области претендует Олег Датских

Ранее его кандидатуру согласовала Татьяна Москалькова
Марина Прохорова
Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На должность уполномоченного по правам человека в Тюменской области претендует Олег Датских. Ранее его кандидатуру согласовала Татьяна Москалькова.

Окончательное решение по этому вопросу станет известно 8 июня. В этот день депутаты Тюменской облдумы соберутся, чтобы рассмотреть кандидатуру Датских.

Отметим, что Олег Датских более 18 лет прослужил в органах внутренних дел Российской Федерации. Сейчас он занимает пост директора департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени. Его основной задачей является защита граждан от правонарушений и преступных посягательств.

По словам Татьяны Москальковой, за годы службы Олегу Датских не раз пришлось выполнять задачи в сложных условиях. В 2000 году он работал на территории Чеченской Республики, где отвечал за восстановление утраченных документов граждан. А с 2014 года он принимает участие в оказании гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Украины.