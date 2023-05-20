В Тюменской области бушуют 13 природных пожаров Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается борьба с пожарами. За прошедшие сутки, 19 мая, спасателям удалось справиться с 13-ю лесными и ландшафтными возгораниями. Также за указанный период зафиксировано 5 новых лесных пожаров, а 6 - ликвидировано (на площади 23,5 гектара).

По данным на сегодняшнее утро, на территории области действуют 7 лесных пожаров площадью свыше 205 гектаров, из них 4 локализовано - более 82 гектаров.

Кроме того, на утро 20 мая в регионе действуют 6 ландшафтных пожаров площадью 462 гектара.

Тушением пожаров занимаются 594 человека, используется 106 единиц техники.

За прошедшие сутки для борьбы с огнем 5 раз применялась авиация. Действовали 4 вертолета и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Произведено 185 сливов воды общим объемом 998 литров.

Непосредственной угрозы населенным пунктам нет.