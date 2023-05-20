В Тюмени пройдет Банкротная сессия для бизнесменов и юристов

Фото: пресс-служба Союза ЗСПП

Банкротство и все, что с ним связано, - давно не скучная тема форумов для юристов. Это головная боль, реальные риски и потенциальные убытки как для бизнеса, так и должников, и кредиторов, и добросовестных контрагентов. Банкротство стало ключевым фактором и главным учитываемым риском при принятии бизнес-решений. Любые сделки, платежи, отношения могут быть в конечном итоге пересмотрены в процедуре банкротства.

Обсуждению самых сложных и жестких вопросов в данной сфере, актуальных именно для бизнеса, посвящена Банкротная сессия, которая пройдет 25 мая 2023 года во второй день XIII Юридической недели в Тюмени.

Модератор сессии Степан Матаев, управляющий партнер ЮК «Аспект», председатель Совета Западно-Сибирской Правовой Палаты прокомментировал: «За свою историю практика банкротства пережила рейдерскую, продолжниковую, а следом и прокредиторскую направленности. Ключевые тренды последних лет - субординирование требований, субсидиарная ответственность для всех и вся, в т.ч. руководителей, собственников, скрытых бенефициаров. Последняя «возможность для кредиторов» от Верховного суда РФ - банкротство умершего предпринимателя. Массовое оспаривание предшествующих банкротству платежей стало огромной проблемой для бизнеса, негативно влияющей в целом на экономику. В перспективе есть шанс, что банкротство приобретет более сбалансированную модель, отвечающую интересам бизнеса в целом. Тенденции в данном направлении - ограничение прав мажоритарных кредиторов, расширение процессуальных прав лиц, контролирующих должника и т. д.».

Фото: пресс-служба Союза ЗСПП

Тему развивает спикер сессии Игорь Журиков, старший партнер ООО ЦПС «Лексфорт», Москва: «В банкротстве лишь три источника средств для кредиторов: имеющееся имущество (в т.ч. права), реституция из оспариваемых сделок и взыскание субсидиарной ответственности/убытков. Нередко «интересные» сделки и их оспаривание становятся основным смыслом процедуры. Именно с их помощью у должника исчезли активы, которые могут стать источником погашения долгов. Поэтому неудивительно, что практика по оспариванию сделок развивается постоянно. Она разнонаправленная. С одной стороны, суд все глубже смотрит в суть сделок и восстанавливает справедливость, признавая их недействительными. С другой стороны, исправляются перекосы и в другую сторону -стабильность сделок является непременным условием для успешного гражданского оборота».

Фото: пресс-служба Союза ЗСПП

Помимо самой больной для бизнеса темы оспаривания сделок и возврата добросовестными контрагентами всего полученного от банкрота, в ходе сессии рассмотрят следующие вопросы:

- Защита бизнеса от рисков в банкротстве контрагентов: платежи третьим лицам, сальдирование;

- Риски и ответственность собственников и руководителей бизнеса в банкротстве;

- Актуальные вопросы применения законодательства о недвижимости в сфере банкротства;

- Банковские гарантии в банкротстве;

- Электронные торги как инструмент развития бизнеса.

Завершающую тему для обсуждения раскроют представители компании Alfalot.ru - третьей в России электронной торговой площадка по реализации имущества предприятий банкротов и корпоративных закупок юридическими лицами и Российской электронной системы торгов ЭТП РЭСТ.

Фото: пресс-служба Союза ЗСПП

Участие в мероприятиях Юрнедели бесплатное при обязательной регистрации.

Общение участников, новости Юрнедели – 2023, комментарии спикеров, контентные материалы по темам Юрнедели и фото доступны в телеграм-канале.

Координаторы мероприятия:

- Степан Матаев, Председатель Совета ЗСПП, управляющий партнер юридической компании «Аспект-М», тел.: (3452) 217-501; e-mail: mataev@aspect-m.com;

- Мария Шатохина, Генеральный директор ЗСПП, тел.: (3452) 521-449, 8-9044-98-58-81, e-mail: job-maria@list.ru.

Организаторы благодарят компании, без финансовой поддержки которых бесплатное проведение Юрнедели с топовыми отраслевыми спикерами было бы невозможно:

Генеральные партнеры - Alfalot.ru, ЭТП РЭСТ (r-est.ru);

Деловые партнеры - ООО «ЛексПроф», Новосибирск;

Партнеры - ООО «ЛексФорт», Новосибирск, ООО «Аспект-М», Тюмень, Арбитражный управляющий Гаврилова Г. Г., Тюмень.