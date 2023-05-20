Сразу 70 тюменцев отправятся в Челябинскую область на форум «УТРО»

Фото: форум уральской молодежи «УТРО»

Завершилась регистрация на Уральский молодежный форум «УТРО», который состоится с 24 по 29 июня в Челябинске. В итоге от Тюменской области и Краснодона поступило 310 заявок.

Молодые тюменцы подавали заявки по шести трекам. Самым популярным стало направление «Медиасоздатели Урала» - 101 заявка, организатором площадки выступила Тюменская область. Второе место среди молодежи занял трек «Педагоги и наставники» - 71 заявка, «Культуралист» набрал 43 заявки, «Команда первых» и «Добрые люди» - по 34 заявки, а «Молодость и туризм» - 24 заявки.

Представлять Тюменскую область на форум отправится делегация из 73 участников - 70 тюменцев и три жителя Краснодона - для них организуют образовательную программу по подготовке, она реализуется мультицентром «Моя территория».

- В рамках подготовки делегации мы проводим образовательную программу, в которой участники вместе с региональными экспертами доработают свои идеи и заявки, а также попрактикуются в публичной защите и получат экспертную обратную связь, - поделилась руководитель мультицентра «Моя территория» в Тюмени и руководитель делегации Тюменской области Айгерим Уакпаева.