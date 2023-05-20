В Тюмени наградили победителей областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

Фото: группа Детский лагерь «Остров Детства», соцсети

В тюменском детском лагере «Остров детства» наградили победителей областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Участие в нем принимали школьники из Тюменской области, Югры и Ямала.

Вручали награды главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, депутат Тюменской облдумы Ирина Соколова и руководитель Госавтоинспекции региона Андрей Миллер.

Первое место завоевала команда Аромашевского района, вторыми стали ребята из Ишимского района, а бронза досталась школьникам из Югры. Абсолютными победителями в личном зачете стали юные инспекторы движения из Аромашевского дома детского творчества - Полина Волчек и Кирилл Левенков.

В будущем победители конкурса представят Тюменскую область на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо».