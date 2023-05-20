Тюменский диетолог поделилась секретами приготовления полезной и диетической окрошки

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С приходом лета на столах тюменцев вновь появится окрошка - всеми любимое блюдо с квасом, кефиром или минералкой. Кому как больше нравится.

В большинстве своем это блюдо состоит из овощей, а это значит, что оно уж точно не навредит здоровью. Однако, как говорит тюменский диетолог Елена Дороднева, окрошку можно сделать еще полезнее, если знать как.

По ее словам, именно в обилии овощей, а значит в наличии полезных пищевых волокон, а также зелени и кроется основная ценность этого блюда, но в нем есть и минусы. Это достаточно калорийное блюдо, особенно в том случае, если его делают на квасе, добавляют вареную колбасу, большое количество картофеля и заправляют майонезом.

- Блюдо не совсем благоприятное. Энергетическая ценность окрошки достаточна высокая - 75-100 килокалорий в 100 миллилитров. Даже если в качестве заправки используется сметана, это не безобидный продукт, поэтому злоупотреблять им не стоит. Это не то блюдо, которое можно есть каждый день с утра и до вечера. Квас может вызвать усиление процесса брожения в организме, которое не всегда хорошо переносится. В связи с этим нужно соблюдать порции и не есть окрошку в большом количестве, - отметила Елена Дороднева.

Диетолог подчеркнула, что есть и диетические варианты этого холодного супа. Для заправки в таком случае лучше использовать сметану с низким процентом жирности и небольшое количество горчицы.

Хорош и вегетарианский вариант: редис, огурцы, зеленый горошек, много зеленого лука и укропа. В результате получим легкое блюдо - 42 килокалории на 100 миллилитров. А белковый компонент в этом варианте будут представлять яйца, сообщает «Тюменская область сегодня».