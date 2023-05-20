Оборот платных услуг в Тюменской области вырос на 5 млрд рублей Фото: Вера Зенина

За первый квартал 2023 года оборот платных услуг в Тюменской области составил 39 млрд 453,4 млн рублей. Это на 5 млрд больше, чем в прошлом году - 34 млрд 659,6 млн.

Согласно официальной данным Тюменьстата, в январе и феврале тюменцы отдали за платные услуги более 12,8 млрд рублей, в марте - 13,8 млрд рублей. По-прежнему больше всего дорожают услуги зарубежного туризма: за год цены на них выросли на 45,8%, по сравнению с декабрем - на 32,1%.

Расценки на медицинские услуги выросли на 15,6% - по сравнению с прошлым мартом, а по сравнению с концом 2022 года - на 7,5%.

Телекоммуникационные услуги за год подорожали на 13%, а ЖКУ, включая аренду квартир, - на 12,6%. По сравнению с декабрем - на 2,9% и 0,9% соответственно.

Минусовой индекс только у услуг пассажирского транспорта: с начала года они подешевели на 8,5%, по сравнению с прошлым мартом – на 0,9%, сообщает «Вслух.ру».