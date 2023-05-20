Музей-усадьба «Дом колхозника», расположенный в Ярковском районе, ждет туристов

Фото: группа музей-усадьба «Дом колхозника», соцсети

Музей-усадьба «Дом колхозника», расположенный в селе Маранка Ярковского района, открыл туристический сезон. Гостей приглашают в дом потомков председателя колхоза с аутентичным интерьером 1950-х годов.

- Дом - изба-пятистенок с двумя комнатами, одна выполняет роль кухни, вторая - горница, есть чердак и подполье, надворные постройки. Они еще более старые, чем дом, поскольку их перевозили из другой деревни. Сердце дома - русская печь, в которой можно печь шаньги, хлеб, делать топленое молоко. Есть и печь-голландка, - описывает пространство музея его хозяйка Оксана Климерова.

В музее представлена коллекция тарелок советских времен - 300 штук, в них подаются угощения для посетителей, есть прялка, сундуки, большие кровати. В сенях представлены предметы быта, которые в наше время уже не востребованы: сети, плотницкие инструменты, корыто для квашения капуста и прочее.

Экскурсионная программа формируется в зависимости от запроса гостей, сообщает «Тюменская линия».