Пожары в Тюменской области сказались на популяции клещей

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В Тюменской области продолжают бушевать пожары. На пострадавших от огня территориях погибает все живое, в том числе и кровососущие, подчеркивает ученый ГАУ Северного Зауралья Юрий Глазунов.

Также, по его словам, любые природные катаклизмы - пожары, заморозки, ранний снег, засуха или, наоборот, обильные осадки - влекут за собой изменения в экосистеме.

- Возможно, в очагах возгораний некоторые кровососущие выжили, - рассуждает доктор ветеринарных наук, профессор кафедры инфекционных и инвазионных болезней ГАУ Северного Зауралья. - Но большинство точно погибло, ведь температура прогревания почвы очень высока, клещ, как правило, находится в подстилке, а она вся сгорает. Многие синатропные грызуны и насекомоядные тоже погибли, а они являются основными прокормителями клещей, и это тоже влияет на численность кровососущих.

В то же время дым и запах гари для клещей не смертелен, хотя и может служить отпугивающим фактором.

В городе численность клещей существенно снижается благодаря акарицидной обработке. Случаи обнаружения клещей в тюменских парках и скверах единичны, подчеркивает ученый, поэтому гулять там безопасно, сообщает «АиФ-Тюмень».