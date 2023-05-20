В ишимской арт-галерее откроется первая семейная выставка известных художников

Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова

В ишимской арт-галерее откроется выставка художников Анатолия Мартынюка и Ирины Новиковой (отца и дочери). Событие приурочено к «Ночи музеев» и состоится 20 мая в 16.00.

По словам руководителя арт-галереи и искусствоведа Юлии Лузиной, работы старшего из членов творческой династии в основном выполнены в технике масляной живописи, но есть и несколько пастелей. А Ирина виртуозно владеет техникой акварели, ее работы - это синтез сюжетов из разных уголков России и мира. Но ключевое место в полотнах художников занимают пейзажи родного края, к примеру, домики деревни Шаблыкино.

- Работы никого не оставляют равнодушными, Это видно уже на этапе монтажа. Кстати, авторы ежегодно участвуют в конкурсе «Палитра Ишима», их интерес к выставочной жизни и малой родине остается неизменным. Они придерживаются в своем творчестве семейной концепции, - подчеркнула Юлия Лузина.

Также она добавила, что выставка будет интересна тем, кого интересует развитие изобразительной традиции в рамках семейной династии, а также всем любителям реалистической живописи, сообщает «Тюменская линия».