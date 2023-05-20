Тюменские врачи поставили на ноги пожилого мужчину, сломавшего шейку бедра

Фото предоставлено КП

В приемное отделение Областной клинической больницы №2 экстренно поступил 73-летний тюменец. Мужчина упал с высоты собственного роста и в течение двух дней испытывал боли в области правого бедра. Изначально он не хотел обращаться к медикам, поскольку думал, что нога пройдет сама, но все вышло иначе.

Когда боли усилились, появился явный отек, затем - гематома, невозможно было ходить, лишь после этого мужчина вызвал скорую помощь.

- В пожилом возрасте перелом шейки бедра - одна из распространенных опасностей, ведущих к печальным последствиям. Из-за хрупкости костей перелом возможен даже при падении с высоты собственного роста. Задача экстренной службы - как можно скорее подготовить пострадавших к оперативному вмешательству, учитывая возраст и сопутствующие заболевания. Если нет противопоказаний, с момента обращения готовим к операции, которую проводят в первые 48 часов после травмы ,- рассказал старший врач-травматолог хирургического отделения №3 Виктор Самоловов.

В итоге тюменцу выполнили тотальное эндопротезирование правого тазобедренного сустава. Уже на следующий день он вставал с постели, а еще через день - передвигался с помощью поддержки.

- Пациент выписан в удовлетворительном состоянии и сейчас проходит реабилитацию с дозированной нагрузкой и наблюдается у травматолога по месту жительства», - поделился врач.