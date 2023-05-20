ФК «Тюмень» сыграет с пермским «Амкаром» в выездном матче второго тура ФНЛ-2

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ФК «Тюмень» готовится к важной игре в рамках второго этапа Первенства России второй лиги. Поединок состоится 21 мая на стадионе «Звезда» в Перми с местным «Амкаром». Это будет третий из пяти матчей среди лидеров четвертой группы.

По набранным за сезон очкам станет известно, кто из команд сможет перейти из ФНЛ-2 в Первую лигу. Сейчас на первой строке в турнирной таблице - «Тюмень» с 51 баллом. Соперник отстает на пять баллов и находится на 3 месте, но также претендует на выход в лигу выше.

Для «Тюмени» это первый выездной матч в рамках второго тура. Две домашние игры команда провела вничью: с «Торпедо Миасс» разошлись со счетом 1:1, с «Иртышом» из Омска» - 2:2.

После матча в воскресенье «Тюмени» предстоит принять «Челябинск» и встретиться с «Новосибирском», сообщает «Вслух.ру»,