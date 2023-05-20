Зоопсихолог объяснила тюменцам, за что кошки любят картонные коробки Фото: Вера Зенина

Появившаяся в доме коробка непременно исследуется кошка. Хозяевам хвостатых такая любовь к картонным емкостям кажется странной, но одновременной и милой. А вот зоопсихолог Анна Боровинская не видит в этом ничего необычного.

Оказывается, животные неравнодушны к коробкам сразу по нескольким причинам.

- Если у вас дома появилась кошка, то это уже не ваш дом, а ее. Обычно она забирается повыше, поскольку любит наблюдать за «своей» территорией сверху. Ей так удобнее контролировать ситуацию. Находясь внизу, чувство защищенности ей тоже необходимо, поэтому она выберет что-то напоминающее коробку. Такое пространство защищает ее тело, а сверху она сама о себе может позаботиться, если «кто-то» нападет. Да и выслеживать добычу легче из засады, а это для хищников тоже важно, - объяснила эксперт.

И даже если габариты коробки не совсем соответствует размеру кошки, она все равно попытается уместить туда хотя бы часть себя, это делается на уровне инстинкта. Не зря же существует ироничное утверждение, что кошки - это жидкость.

Даже при наличии удобного и комфортабельного домика практически каждая кошка отдаст предпочтение непрезентабельной картонной коробке, и на это есть свои обоснованные доводы. Ее можно грызть, она интересно шуршит, вкусно пахнет деревом и сохраняет запах новой владелицы, а еще в коробке тепло, как и на стопке бумаг, сообщает «Тюменская область сегодня».