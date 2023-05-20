Фото: группа «Зеленый марафон», соцсети

На тюменской набережной состоится 10-й юбилейный «Зеленый марафон». Праздник пройдет 20 мая с 10.00 до 15.00, однако развлекательные площадки начнут работать уже в 9.00. Посетители могут сыграть в мини-гольф и аэрохоккей, приготовить сок на специальном велосипеде и сделать фото в интерактивной фотозоне.

Для юных тюменцев подготовили мастер-классы по рукоделию, мороженое, установили карусели и лабиринт.

С 10.00 до 15.00 состоится концерт, участие в котором примут лучшие городские коллективы, барабанное и велошоу, диджей-сеты, а также выступление чирлидинг-команды и партнеров проекта - духового оркестра МЧС по Тюменской области и центра творчества «Максимум».

Кроме того, на празднике пройдут забеги для детей до 14 лет - на 420 метров, для взрослых - на 4,2 километра и на такую же дистанцию - забег по скандинавской ходьбе. Зарегистрироваться и получить стартовый номер можно с 9.00 до 10.00 возле мультицентра «Контора пароходства», при себе необходимо иметь паспорт.