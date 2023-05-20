В Тюмени 20 мая 2023 года будет по-летнему жарко

Погода в Тюмени на 20 мая Фото: Вера Зенина

В субботу, 20 мая, тюменцев ожидает теплый и ясный день. С самого утра на небе будет светить яркое солнце, и лишь после обеда появятся редкие облака, однако к ночи вновь прояснится.

Днем столбики термометров покажут +24 градуса, к вечеру температура опустится до +21, а ночью похолодает до +13.

В течение суток будет дуть восточный ветер со скоростью 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по области можно ниже: