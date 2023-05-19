В Тюменской области продлят льготный налоговый режим для малого и среднего бизнеса до 31 декабря 2028 года

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области продлят льготный налоговый режим для малого бизнеса до 2028 года. Сегодня на федеральном форуме «Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей» парламентарии поговорили об отношениях власти и бизнеса. Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о региональном опыте поддержки предпринимателей во время пандемии.

Глава Тюменской области добавил, что налоговые ставки в регионе являются комфортными для малого и среднего бизнеса. Он подчеркнул, что налоговые ставки на доходы минусы расходы будет сохраняться на уровне 5% и 4% соответственно.

– В самое ближайшее время внесу в Тюменскую областную думу закон об очередном продлении льготы по упрощенной системе налогообложения и сохранении ставок 5% и 4% соответственно. Теперь уже на пять лет, до 31 декабря 2028 года, – заявил Александр Моор в соцсетях.

Согласно данным правительства региона, в 2021 году налоговая нагрузка на бизнесменов, использующих упрощенную систему налогооблажения или патентную систему, была уменьшена на 30%.