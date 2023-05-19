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НовостиОбщество19 мая 2023 11:26

Биолог Александр Лящев рассказал, почему Тюмень наводнили клопы

Биолог опроверг теорию жителей относительно природных пожаров
Серафима Краснова
Биолог опроверг теорию жителей относительно природных пожаров, которые якобы вынуждают перемещаться клопов.

Биолог опроверг теорию жителей относительно природных пожаров, которые якобы вынуждают перемещаться клопов.

Фото: Татьяна Коркина

Жители нескольких районов Тюмени заметили нашествие клопов в ночь с 18 по 19 мая. Однако биологи успокоили горожан. По мнению заведующего кафедрой общей биологии ГАУ Северного Зауралья Александра Лящева, эти насекомые назойливые, но безобидные, пишет «АиФ-Тюмень».

– Сейчас у них пик размножения. В некоторых районах пролет был примерно неделю-две назад и уже закончился. Пугаться их не стоит, они совершенно безобидны, безвредны, не кусаются. Этот период активности у них скоро закончится, – уточнил эксперт.

Также биолог опроверг теорию жителей относительно природных пожаров, которые якобы вынуждают перемещаться клопов. Лесные пожары никак не связаны с тем, что клопы начали наведываться в городские многоэтажки.

Александр Лящев уточнил, что нашествие насекомых в 2023 году связано с благоприятными погодными условиями летом прошлого года.