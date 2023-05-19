Биолог Александр Лящев рассказал, почему Тюмень наводнили клопы

Биолог опроверг теорию жителей относительно природных пожаров, которые якобы вынуждают перемещаться клопов. Фото: Татьяна Коркина

Жители нескольких районов Тюмени заметили нашествие клопов в ночь с 18 по 19 мая. Однако биологи успокоили горожан. По мнению заведующего кафедрой общей биологии ГАУ Северного Зауралья Александра Лящева, эти насекомые назойливые, но безобидные, пишет «АиФ-Тюмень».

– Сейчас у них пик размножения. В некоторых районах пролет был примерно неделю-две назад и уже закончился. Пугаться их не стоит, они совершенно безобидны, безвредны, не кусаются. Этот период активности у них скоро закончится, – уточнил эксперт.

Также биолог опроверг теорию жителей относительно природных пожаров, которые якобы вынуждают перемещаться клопов. Лесные пожары никак не связаны с тем, что клопы начали наведываться в городские многоэтажки.

Александр Лящев уточнил, что нашествие насекомых в 2023 году связано с благоприятными погодными условиями летом прошлого года.