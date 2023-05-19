В Тюмени до конца мая за 1,6 млн рублей уничтожат почти 129 тонн икры и белой рыбы

За работу Росимущество предлагает 1,6 миллиона рублей. Фото: Виктория Гаврик

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тюменской области выплатит подрядной компании денежные средства за уничтожение мороженой рыбной продукции, которая оказалась конфискована. Соответствующая документация была размещена на официальном сайте «Госзакупки».

– Объект закупки: уничтожение конфискованного имущества, подвергающегося быстрой порче. Вид имущества: мороженая рыбная продукция. Объем: 129 766 кг, – указано в документах.

За работу Росимущество предлагает 1,6 миллиона рублей. Подрядчик должен уничтожить более 50 тонн пеляди, 36 тонн щуки и 28 тонн язя. В списке указаны осетр, судак и карась, а также любимая закуска россиян на Новый год – красная икра.

Заявки от организаций Росимущество принимает до 26 мая, результаты будут подведены к концу мая 2023 года.