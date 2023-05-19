Тюменские нефтепроводчики восстанавливают леса в ХМАО-Югре

Фото: «Транснефть – Сибири».

Тюменские нефтепроводчики завершают работы по лесовосстановлению в урочище Супринское, которое находится в Кондинском районе в ХМАО-Югре. В рамках работ по замене участков линейной части магистральных нефтепроводов Сургут – Полоцк, Холмогоры – Клин, Нижневартовск – Курган – Куйбышев на территории общей площадью 20 га они высадили 75 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.

В 2023 году сотрудники «Транснефть – Сибири» планируют высадить в регионах присутствия 1,5 млн саженцев сосны обыкновенной и ели сибирской. На эти цели предприятие затратит 90 млн рублей. Общая площадь восстановленного лесного фонда составит около 400 га.

Отметим, что с 2020 года на средства компании на территории Тюменской, Курганской и Свердловской областей, а также ХМАО-Югры высажено около 3 млн саженцев деревьев хвойных пород на площади 7,2 кв. км.

Восполнение лесного фонда предприятие ведет в рамках работ по техническому перевооружению и реконструкции производственных объектов. Его целью является защита окружающей среды и восстановление естественной экосистемы территорий. Работы по лесовосстановлению проводятся в соответствии со специально разработанным проектом, утвержденным в региональных госструктурах в области недропользования и природных ресурсов.

Предприятие на системной основе реализует проекты в области сохранения и восстановления лесного фонда в регионах деятельности. Сотрудники компании регулярно участвуют в экологических акциях по посадке деревьев. Два года подряд эковолонтеры предприятия принимали участие во всероссийском проекте «Сохраним лес», в рамках которого активисты в Тюменском районе суммарно высадили 9 тыс. саженцев сосны обыкновенной.