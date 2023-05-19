75 лет получили члены ОПГ за покушение на сбыт наркотических веществ в Тюменской и Свердловской областях

Члены ОПГ занимались сбытом наркотических веществ в Тюменской и Свердловской областях. Фото: Татьяна Коркина

75 лет получили члены организованной преступной группы за покушение на сбыт наркотических веществ. Ленинский районный суд Тюмени сегодня вынес приговор по уголовному делу десяти членам преступной банды, рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Мужчин осудили за покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в значительном, крупном и особо крупном размерах, а также за приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств.

В материалах дела указано, что в марте 2018 года житель Кургана, объявленный там в розыск за наркотики, создал в Тюмени свою преступную группировку.

– В целях распространения наркотических средств он приобрел интернет-магазин и открыл в нем две торговые ветки. В разное время в состав ОПГ вошли 8 человек. Еще один соучастник в группу не входил, но участвовал в совершении ряда преступлений, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Члены ОПГ занимались сбытом наркотических веществ в Тюменской и Свердловской областях, а именно закладывали «тайники», отправляли их описание на витрину магазина. Таким образом, правоохранительные органы изъяли из оборота преступной группы почти 2,9 килограмма наркотиков – гашиша, марихуаны и гашишного масла.

Изучив материалы дела, суд назначил участникам ОПГ наказание в виде лишения свободы на срок от 5,6 до 11 лет. В сумме подсудимые получили 75 лет колонии за преступную деятельность.