Федеральный бюджет России пополнили за счет средств умерших тюменцев на 4,3 млн рублей

Прокуратура Юргинского района в суд направила 24 исковых заявления о признании имущества выморочным. Фото: Татьяна Коркина

Федеральный бюджет пополнили за счет средств умерших тюменцев. В результате вмешательства сотрудников прокуратуры в собственность РФ обращено выморочное имущество на сумму около 4,3 миллиона рублей. Надзорный орган инициировал проверку соблюдения законодательства в АСУ СОН Тюменской области «Лесновский психоневрологический интернат».

– На банковских счетах умерших граждан, проживавших в интернате, остались денежные средства, которые по истечении 6 месяцев со дня смерти становятся выморочным имуществом и должны быть обращены в собственность Российской Федерации в судебном порядке, – установили специалисты прокуратуры в ходе проверки.

Прокуратура Юргинского района в суд направила 24 исковых заявления о признании указанного имущества выморочным. Центральный суд города удовлетворил требования надзорного органа.