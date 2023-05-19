В тюменской колонии заключенный создал ОПГ и вымогал деньги у осужденных

На судебном заседании мужчина сдал своих подельников. Фото: Татьяна Коркина

Заключенный в стенах тюменской колонии умудрился заниматься рэкетом и вымогательством денежных средств у осужденных. Согласно материалам уголовного дела, в сентябре 2019 года мужчина был осужден в Кургане за кражу в особо крупном размере и находился в колонии № 4 в Тюмени. За решеткой он просидел 3 года и 6 месяцев, но успел получить дополнительный срок.

– Под надуманным предлогом предприимчивый гражданин обложил данью одного заключенного, у которого под угрозой расправы требовал 5 000 рублей. Опасаясь за здоровье, потерпевший обратился к своей сестре, которая перевела на счет вымогателя две тысячи рублей, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Однако полученная сумма не понравилась заключенному, поэтому он попросил своих коллег избить «должника». В марте 2021 года товарищи избили черенком от лопаты задолжавшего мужчину. Дальше осужденный нашел еще одну жертву, угрожая его жизни и здоровью. В середине мая 2021 года рэкетиры узнали, что у одного заключенного есть телефон. Решив его отобрать, они напали на него в спальном помещении и устроили экзекуцию. Тому пришлось отдать имущество. Когда Анатолий вышел из колонии, потерпевшие обратились к администрации исправительного учреждения с просьбой завести уголовное дело в отношении рэкетира.

На судебном заседании мужчина сдал своих подельников. Изучив материалы дела, суд отправил преступника на пять лет, но уже в колонию строгого режима, а также обязал выплатить пострадавшим моральную компенсацию в размере почти 50 тысяч рублей.