В Тюменской области с 2023 года изменен порядок выдачи регионального маткапитала

Семьи за первого ребенка получат материальную помощь на сумму около 150 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области изменился порядок выдачи материнского капитала. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. Теперь, согласно новым правилам, семьи, в которых появился первый ребенок, получат материальную помощь в размере около 150 тысяч рублей.

– Поддержим все семьи Тюменской области, в которых родился первенец. 150 000 рублей получат родители, которые на дату рождения первого ребенка прописаны в Тюменской области и зарегистрировали малыша в государственных органах записи актов гражданского состояния региона, – сообщили в региональном правительстве.

Напомним, еще в прошлом году для получения этой выплаты необходимо было подтверждать проживание в Тюменской области на протяжении пяти лет. Некоторым семьям приходилось даже обращаться в суд, чтобы решить необходимые вопросы с выплатами. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соответствующее постановление накануне, 18 мая.