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НовостиОбщество19 мая 2023 4:10

В Тюменской области с 2023 года изменен порядок выдачи регионального маткапитала

Семьи за первого ребенка получат материальную помощь на сумму около 150 тысяч рублей
Серафима Краснова
Семьи за первого ребенка получат материальную помощь на сумму около 150 тысяч рублей.

Семьи за первого ребенка получат материальную помощь на сумму около 150 тысяч рублей.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области изменился порядок выдачи материнского капитала. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. Теперь, согласно новым правилам, семьи, в которых появился первый ребенок, получат материальную помощь в размере около 150 тысяч рублей.

– Поддержим все семьи Тюменской области, в которых родился первенец. 150 000 рублей получат родители, которые на дату рождения первого ребенка прописаны в Тюменской области и зарегистрировали малыша в государственных органах записи актов гражданского состояния региона, – сообщили в региональном правительстве.

Напомним, еще в прошлом году для получения этой выплаты необходимо было подтверждать проживание в Тюменской области на протяжении пяти лет. Некоторым семьям приходилось даже обращаться в суд, чтобы решить необходимые вопросы с выплатами. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соответствующее постановление накануне, 18 мая.