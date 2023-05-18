Депутат Тюменской облдумы Вячеслав Танкеев выделил деньги на спектакль «Двенадцатая ночь» в Нижневартовске

Фото: Тюменская областная Дума

Депутат Тюменской областной думы Вячеслав Танкеев побывал на юбилейном показе спектакля «Двенадцатая ночь», который отметил десятилетие со дня премьеры в Городском драматическом театре Нижневартовска. Эта постановка режиссера Маргариты Зайчиковой по мотивам романтической пьесы Уильяма Шекспира остается одной из любимейших и востребованных у жителей югорского города.

Парламентарий выделил деньги из депутатского фонда, чтобы создатели выстроили декорации и сшили костюмы для спектакля. Под аплодисменты актеров и зрителей художественный руководитель Городского драмтеатра Нижневартовска Наталья Наумова поблагодарила Вячеслава Танкеева за оказанную помощь.

По словам самого депутата, артисты и поклонники «Двенадцатой ночи» не случайно любят этот спектакль. Он пестрит жизнью, драйвом, энергией молодости и любви!

– Очень музыкальный, очень яркий, наполненный юмором и добротой. «Двенадцатая ночь» – это прежде всего про хорошее настроение и оптимизм, которым спектакль заражает зрителей с первых же минут, – поделился впечатлениями Вячеслав Танкеев.

Отметим, что «Двенадцатая ночь» в интерпретации нижневартовского драмтеатра – одно из самых необычных явлений на сцене. События пьесы перенесены в 70-е годы XX века, где всем «рулили» хиппи, в атмосферу легендарного фестиваля WOODSTOCK. Кроме монологов, актеры живьем исполняют хиты мировой рок-музыки.