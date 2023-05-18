Нацпроект «Экология» поможет избавиться от свалки на 9-м км Велижанского тракта Тюмени Фото: Пресс-служба департамента недропользования и экологии Тюменской области

Работы по рекультивации земельного участка со свалкой отходов на 9-м километре Велижанского тракта Тюмени идут в рамках реализации нацпроекта «Экология» регионального проекта «Чистая страна».

Как сообщили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области, чтобы не допустить распространение загрязняющих веществ в подземные воды, проект предусматривает устройство вертикальной противофильтрационной завесы. Она представляет собой замкнутый вертикальный ряд грунтоцементных колонн, которые выполнены по технологии струйной цементации Jet-Grouting по всему периметру.

Обустройство завесы выполняется при помощи бурения скважин до глины. Когда бур проникает в него не менее на полметра, грунт перемешивается с цементом под высоким давлением, чтобы обустроить грунтоцементные колонны. Это происходит в процессе подъема и вращения бурового инструмента.

Чтобы обустроить грунтоцементные колонны, специалисты применяют комплекс оборудования, которое состоит из буровой установки, высоконапорного насоса, миксерной станции, компрессора, силоса для хранения сухого цемента и двух баков для воды.

Достоинства этой технологии заключаются в:

- универсальности (ее можно применять в песчаных, супесчаных, суглинистых и глинистых грунтах и в разрушенных известняках);

- высокой производительности (JET-Grouting используют там, где нужно выполнить большой объем работ в максимально сжатые сроки);

- безопасности (технология исключает негативное влияние вибрационных и ударных нагрузок на фундаменты зданий и сооружений, которые расположены недалеко от места проведения работ).