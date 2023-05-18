Более тысячи пациентов прошли обследования на прикроватных мониторах в голышмановской больнице Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Более 1,1 тысячи пациентов прошли обследования на 24 новых универсальных прикроватных мониторах, которые поступили в сентябре 2021 года в голышмановскую областную больницу № 11. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, оборудование закупили в рамках реализации региональной программы Тюменской области «Модернизация первичного звена здравоохранения». Мониторы установили в хирургическом, операционном и терапевтическом отделениях, а также в палатах интенсивной терапии в филиалах и структурных подразделениях больницы.

Благодаря прикроватному монитору врачи могут контролировать состояние пациентов в режиме реального времени, получать информацию о жизненно важных показателях, устанавливать диагноз и принимать решение о введении конкретной дозировки лекарств. На экране можно увидеть электрокардиограмму, уровень артериального давления, дыхание и температуру пациентов. Если состояние пациента ухудшилось, то медики смогут оказать экстренную помощь благодаря непрерывному контролю состояния. Кроме того, компактные новые аппараты легко перенести из одной палаты в другую при транспортировке больного.

По словам главврача больницы Алексея Белова, аппараты мониторинга состояния больного – неотъемлемая часть организации лечения.

– Оснащение больницы современным оборудованием стало возможным благодаря реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение», в рамках которого предпринимаются меры по повышению качества и доступности медицинской помощи для жителей области, – отметил Алексей Белов.