Реставрацию часовни в Александровском саду Тобольска завершат в 2024 году Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

В 2024 году в Александровском саду Тобольска планируется закончить реставрацию часовни. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение регионального правительства о выделении необходимых денег из областного бюджета на эти цели. По словам главы региона, часовня в подгорной части Тобольска в Александровском саду – это объект культурного наследия регионального значения и одна из самых значимых архитектурных достопримечательностей города.

– Летом 2022 года Тобольск получил федеральный грант на благоустройство Александровского сада, работы запланированы на 2023 год. Реставрация часовни сделает сад еще более привлекательным для горожан и гостей духовной столицы Сибири, – отметил Александр Моор.

Деньги выделили и на разработку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и проведение госэкспертиз для будущей реставрации здания на улице Мира, 2 в Тобольске. Это объект культурного наследия федерального значения.

В 2023 году в Тюменской области запланированы работы по сохранению более 59 объектов культурного наследия, включая ремонтные, реставрационные и противоаварийные работы на 26 объектах, и разработка проектной документации для 33 объектов. Так, в церкви Спаса в Тюмени реставрируют живопись, в Знаменском монастыре Тобольска ведутся противоаварийные работы, в доме купца В. Н. Перминова в Ишиме будут сделаны ремонт и реставрация. В Троицкой церкви в селе Южно-Плетнево Омутинского района пройдут консервационные и противоаварийные работы, в том числе в отношении живописи.

Напомним, что в 2022 году в Тюменской области провели рабоы по сохранению 61 объекта культурного наследия, часть из них продолжается.