Тюменскую область накроют 30-градусная жара и дожди

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Похоже, лето в наших краях все же наступит. Согласно прогнозу Гисметео, следующая неделя будет теплой и даже жаркой.

Рабочая неделя, начнется с потепления. В четверг, 25 мая 2023 года, в регионе ожидается повышение температуры воздуха до +29 градусов. При этом синоптики предвещают сильный ветер 9-14 метров в секунду. Днем местами может пройти небольшой дождь.

Уже на следующих выходных в Тюменской области резко похолодает. Дневная температура воздуха опустится до +12 градусов, ощущается как +8 градусов.

Сегодня, 19 мая 2023 года, в Тюмени и области будет малооблачно, ветер подует юго-восточный до 8 метров в секунду. Столбики термометров днем поднимутся до +22 градусов, ночью – до +6 градусов, местами – до -4 градусов.