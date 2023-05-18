Тюменские вузы отчитались о доходах и зарплатах ректоров

Иван Романчук получал ежемесячно в среднем 725 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина

Сведения о зарплатах руководящего состава ТюмГУ и ТИУ за 2022 год появились на официальных сайтах вузов. Так, вступивший в 2021 году на должность ректора Тюменского государственного университета Иван Романчук получал ежемесячно, согласно информации вуза, в среднем 725 тысяч рублей. Для сравнения: его оплата труда в предыдущем году составляла около 580 тысяч рублей.

Его первый проректор Андрей Толстиков получает не меньше – почти 713 тысяч рублей. Зарплата ректора Тюменского индустриального университета Вероники Ефремовой составила в 2022 году чуть больше 520 тысяч рублей.

Напомним, что в 2023 году чиновникам и парламентариям в России разрешили не публиковать декларации о доходах и имуществе.