В голосовании за объекты благоустройства приняли участие 1,5 млн жителей Урала

Помощь уральцам окажут волонтеры — их легко узнать по фирменной символике проекта.

Жителям Урала предлагают выбрать общественные пространства, которые будут благоустроены в ближайшие годы. Сегодня, 18 мая, во всероссийском голосовании за объекты благоустройства, инициированном президентом России, уже приняли участие 1,5 миллиона уральцев.

Голосование продолжится до конца мая. На выбор жителей представлены 502 проекта в 141 муниципалитете Уральского федерального округа. Оставить свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект можно следующим образом:

- на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

- на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета.

Помощь уральцам окажут волонтеры, их легко узнать по фирменной символике проекта. Принять участие в голосовании может любой россиянин в возрасте от 14 лет и старше.

Напомним, что всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства продлится до 31 мая. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда».