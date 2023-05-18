Лесничие высаживают сеянцы сосны, чтобы восстановить лесной фонд Тюменской области Фото: Пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области

Более 400 тысяч сеянцев сосны высадили лесничие Тюменской области в апреле 2023 года на площади 95 гектаров. Как сообщили в региональном департаменте лесного комплекса, работы ведутся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Кстати, начало лесопосадочных работ ускорили ранняя весна и установившаяся в регионе теплая погода.

Реализацией проекта «Сохранение лесов», цель которого полностью восстановить леса на выбывающих территориях, занимаются сотрудники Тюменской авиабазы, лесопользователи, арендаторы лесных участков и предприниматели, которые вырубили лес во время строительства линейных объектов или во время разработки недр.

Сеянцы готовят к посадке после схода снега, который всю зиму их защищал от холодов. Когда приходит тепло, молодые деревца выкапывают и отправляют в своеобразный лесной холодильник – снежник. Из-за низкой температуры рост растений замедляется.

– Когда почва достаточно прогреется, на отведенных под лесовосстановление участках нарезают длинные борозды, в которые высаживают сеянцы. В течение следующих 8-9 лет лесничие будут бережно ухаживать за посадками, убирать нежелательную растительность, досаживать сеянцы взамен погибших, – сообщили в департаменте лесного комплекса.

Через какое-то время на пустых территориях лесного фонда окрепнут молодые деревца и появится новый лес. Соответственно, постепенно будет восстанавливаться ценный для региона ресурс.

КСТАТИ

В 2023 году искусственные насаждения в рамках лесовосстановительных работ посадят на площади 3080 гектаров. Большую часть сеянцев высадят весной, остальное посадят осенью.