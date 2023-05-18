В Тюмени выставили на продажу за 288 млн рублей главный офис Засибикомбанка на улице 8 Марта

Его площадь составляет около 4,7 тысяч квадратных метров. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени выставили на продажу за 288 миллионов рублей главный офис Засибикомбанка. Административное здание расположено на улице 8 Марта, 1. Его площадь составляет около 4,7 тысячи квадратных метров, вместе с офисом предлагается парковка, коммунальные услуги, включая отопление и электричество, а также парковочное пространство на цокольном этаже.

«Продается помещение площадью 4678,8 квадратных метров. Всё готово к использованию. Рядом находится здание правительства области и другие органы городского и областного управления», – указано в объявлении.

Напомним, что в 2021 году компания присоединилась к «БМ-Банку», а бренд «Запсибкомбанк» был ликвидирован.

Добавим, что с 1998 по 2001 год руководящую должность в кредитной организации занимал нынешний полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу Владимир Якушев.