В индустриальном парке ДСК-500 в Тюменской области планируют заняться краностроением

В индустриальном парке «ДСК500» в Тюменской области планируют заняться краностроением Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Центр отечественного краностроения в нескольких регионах России, в том числе в Тюменской области, планирует начать омская группа компаний «СИБУС» (в лице компании «Эстейт»). Стартовой площадкой может стать территория индустриального парка ДСК-500, а помощь в реализации идеи власти окажут в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Предприятие двадцать лет изготавливает комплектующие грузоподъемного оборудования для строительной, атомной, нефтегазовой, лесной отраслей, производства и логистики. После того как из страны ушли европейские бренды, компания хочет заняться импортозамещением в сфере тяжёлого машиностроения.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, сервис и производство малогабаритных комплектующих и легких кранов расположится в помещении площадью 2 тысячи квадратных метров и на уличной площадке ДСК-500 площадью 5 тысяч квадратных метров.

Сначала запустят цех по выпуску мелких комплектующих для грузоподъемной техники. Инвестиции могут дойти до 200 млн рублей, появятся 50 новых рабочих мест. Затем планируется выпускать малогабаритные краны и в итоге запустить полноценный завод по производству отечественных мостовых, консольных и козловых кранов. При реализации всех планов общий объем вложений в проект составит 3 млрд рублей.

Омская компания планирует сделать ставку на развитие Арктики, Тобольской площадки и использовать речной транспорт для поставок своей продукции по Иртышу и Оби.