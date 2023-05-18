В Тюменской области за пять месяцев 2023 года ввели более 700 тысяч «квадратов» жилья Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

В Тюменской области на 1 мая 2023 года введено 716,24 тысячи квадратных метров жилья, что на 25% превышает объемы ввода за аналогичный период 2022 года. Как сообщили в Главном управлении строительства региона, темпы ввода в секторе многоквартирных домов и частного жилья равны – по 358 тысяч квадратных метров.

По словам начальника ГУС Тюменской области Павла Перевалова, лидером по вводу многоквартирных домов в регионе по традиции является Тюмень. С начала 2023 года застройщики возвели здесь более 305 тысяч квадратов жилья. В секторе индивидуального жилищного строительства в лидирует Тюменский район.

– Жители района построили и оформили необходимые документы на дома общей площадью более 180 тысяч квадратных метров, – отметил Павел Перевалов.

В 2022 году в Тюменской области ввели более 2,2 млн квадратных метров жилья, в связи с чем регион вошел в тройку лидеров по вводу жилья на 1 жителя.

В целом по России на 1 мая 2023 года введено 36,1 млн квадратных метров жилья. По информации замминистра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина, в многоквартирных домах введено 14,9 млн квадратных метров жилья, 21,2 млн квадратных метров индивидуального жилищного строительства.

– Важно внимательно относиться к данным, предоставляемым субъектами РФ, так как они влияют на общий результат объема и динамики ввода жилья по стране. Эти показатели являются основой объективного прогнозирования ситуации в Российской Федерации, также отражают характеристику работы Правительства РФ и регионов, влияют на положительное развитие стройотрасли, – отметил Никита Стасишин.