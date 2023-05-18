Сотрудников администрации Тюмени обвинили во взяточничестве в значительном и крупном размере

Сегодня Ленинский районный суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Фото: Татьяна Коркина

Сотрудников актива администрации Тюмени обвинили во взяточничестве. По данным следствия, работники отдела по строительному контролю и надзору ремонта и реконструкции МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов ЖКХ» подписали исполнительную документацию с фиктивными объемами выполненных работ на объектах города.

Сегодня Ленинский районный суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

– Обвиняемые, являясь сотрудниками отдела по строительному контролю и надзору ремонта и реконструкции МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов ЖКХ» за вознаграждение согласовали и подписали исполнительную документацию с фиктивными объемами выполненных работ на объектах областного центра, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Работники мэрии обвиняются в получении взятки через посредников в значительном и крупном размере. Они будут под домашним арестом до 4 июля 2023 года.