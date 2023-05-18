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НовостиПроисшествия18 мая 2023 6:22

Сотрудников администрации Тюмени обвинили во взяточничестве в значительном и крупном размере

Сегодня Ленинский районный суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста
Серафима Краснова
Сегодня Ленинский районный суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сегодня Ленинский районный суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

Фото: Татьяна Коркина

Сотрудников актива администрации Тюмени обвинили во взяточничестве. По данным следствия, работники отдела по строительному контролю и надзору ремонта и реконструкции МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов ЖКХ» подписали исполнительную документацию с фиктивными объемами выполненных работ на объектах города.

Сегодня Ленинский районный суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

– Обвиняемые, являясь сотрудниками отдела по строительному контролю и надзору ремонта и реконструкции МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов ЖКХ» за вознаграждение согласовали и подписали исполнительную документацию с фиктивными объемами выполненных работ на объектах областного центра, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Работники мэрии обвиняются в получении взятки через посредников в значительном и крупном размере. Они будут под домашним арестом до 4 июля 2023 года.