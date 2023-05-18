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НовостиОбщество18 мая 2023 6:08

Руководитель федерального Росприроднадзора Светлана Радионова приехала в Тюмень с рабочим визитом

Руководитель федерального ведомства лично примет участие в пресс-конференции
Серафима Краснова
Фото: Светлана Радионова / Telegram-канал.

Фото: Светлана Радионова / Telegram-канал.

В четверг, 18 мая, Тюмень с рабочим визитом посетит глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Ожидается, что руководитель федерального ведомства лично примет участие в пресс-конференции, посвященной международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».

Кроме того, под фотографией Светланы Радионовой жители Тюмени стали писать актуальные проблемы региона, которые, по мнению горожан, должна прокомментировать глава Росприроднадзора. Тюменцы пожаловались на ландшафтные пожары, состояние озёр и профилактические работы по углублению каналов.