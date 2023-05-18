Пьяный тракторист протаранил дом подруги в Тюменской области после телефонной ссоры

Фото: пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области.

Пьяный тракторист несколько раз въехал в дом приятельницы после конфликта, а потом поехал кататься по деревне. Деталями дорожно-транспортного происшествия поделились в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Авария произошла в селе Усть-Ламенка Голышмановского округа.

– Пьяное ДТП в селе Усть-Ламенка Голышмановского округа произошло сегодня ночью. 49-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения на тракторе «Беларус» таранил дом своей подруги, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области.

В отделении полиции мужчина рассказал, что распивал алкоголь и работал на тракторе, после телефонной ссоры с подругой был очень расстроен и пару раз въехал в ее жилой дом. Тест на алкоголь показал в крови мужчины 1,05 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Фото: пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области.

Инспекторы ДПС составили административный материал на тюменца за пьяное вождение.