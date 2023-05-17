Между филиалами ишимской больницы №4 распределили 5 аппаратов ультразвуковой диагностики Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Ишимскую областную больницу №4 поступили пять современных аппаратов ультразвуковой диагностики Samsung, которые распределили между ее филиалами. А именно: в села Абатское, Большое Сорокино, Викулово, Армизонское и Бердюжье. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, централизованная поставка медтехники прошла в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

По словам и.о. главврача ОБ №4 Александра Синельникова, благодаря комплексной программе модернизации первичного звена здравоохранения арсенал оборудования больницы постоянно пополняется новым оборудованием, что позволяет достигать ключевых показателей национального проекта «Здравоохранение».

- А нацпроект направлен на повышение качества медицинской помощи, - отметил Алексей Синельников.

На аппаратах ультразвуковой диагностики проводят исследования щитовидной железы, молочных желез, сердца, органов малого таза, скелетно-мышечной системы, исследования сосудов. В аппарате установлена программа автоматического определения степени атеросклероза.

Как отметила врач УЗИ с десятилетним стажем Алена Зенкова, оборудование чаще всего используется при выездной работе или при поступлении экстренного пациента в стационар. Качество изображения отличное!

– Это первый такой аппарат, очень компактный, как ноутбук. Все предыдущие были громоздкие и их перемещение доставляло проблемы. Более того, за счет дополнительного аккумулятора аппарат может автономно работать до 7,5 часов, - отметила Алена Зенкова.

Аппарат помогает врачу прямо с рабочего места забрать на исследование биопсийный аппарат. Высокая детализация изображений помогает врачу увидеть даже незначительные изменения в тканях и органах, которые сложно заметить на более простых устройствах.