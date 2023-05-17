В ишимской областной больницы №4 катаракту лечат на оборудовании с уникальной хирургической системой Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Хирургическая система Centurion Vision System последнего поколения с принадлежностями и аксессуарами поступила в офтальмологическое отделение областной больницы №4. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, новое оборудование купили на средства областного бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение» регионального проекта «Развитие здравоохранения».

Новая система нужна для так называемой факоэмульсификации, то есть микрохирургического удаления катаракты с использованием ультразвука. Сегодня это самый современный, малотравматичный и наиболее надежный метод восстановления зрения у пациентов с помутнением хрусталика.

По словам врача-офтальмолога Людмилы Сураевой, которая прошла курсы повышения квалификации в Москве, преимущества работы на новом оборудовании не поддаются сравнению.

- Компьютер автоматически подстраивается под каждого пациента, самостоятельно просчитывает динамику процессов, подает нужное количество жидкости для поддержания стабильного внутриглазного давления у пациента во время операции, - говорит Людмила Сураева.

Каждый год в ишимской областной больнице №4 проводят более 600 операций по лечению катаракты. В медучреждении лечатся не только ишимцы, но и жители десяти районов юга Тюменской области. Перед тем, как отправиться на операционный стол, пациенты проходят предварительный отбор у врача-офтальмолога в поликлинике по месту жительства. Причем бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования. После проведенной операции пациентов выписывают из больницы в течение четырех дней.