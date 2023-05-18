Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Циклон через Челябинск принесет в Тюменскую область дожди с грозами. О надвигающейся непогоде сообщает сервис Росгидрометцентра. Жаркие дни сохранятся на территории региона до конца текущей недели. В отдельных районах ожидается ветреная погода с порывами до 19 метров в секунду.

В четверг, 18 мая, воздух в Тюмени прогреется до +19 градусов. В ночные часы синоптики прогнозируют +1...+6 градусов. Местами юго-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

25 мая днем ожидается небольшой дождь. Температура, по предварительному прогнозу, поднимется до +25 градусов днем и до +13 ночью.

Отметим, что на этой неделе дожди пройдут в Челябинске 20 и 21 мая. Согласно картам прогноза синоптиков, ливни дойдут до Тюменской области к 24 мая.