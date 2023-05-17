Администрация Тюмени планирует впервые взять кредит в конце 2023 года для покрытия дефицита бюджета

Фото: пресс-служба Тюменской городской думы.

Власти в Тюмени хотят взять кредит для покрытия дефицита бюджета в 2023 году. Об этом рассказал заместитель главы города и директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук на заседании гордумы.

По словам парламентария, в предыдущем году власти планировали дефицитный бюджет, но часть денежных средств все-таки направили на начало года.

– В 2023 году мы также вышли на дефицитный бюджет, частично будем покрывать остатками, частично – привлекать кредиты в кредитных организациях. Такой механизм будем использовать впервые, но не раньше конца года. Пока ситуация стабильная, – уточнил Андрей Пилипчук.

Аналогичная ситуация сложилась в 2022 году, когда говорили о возможности привлечения кредита. Однако тогда бюджет был исполнен с профицитом почти в миллиард рублей.

Напомним, в 2023 году бюджет города оказался утвержден с дефицитом в 35,6 миллиарда рублей – по доходам и 38 миллиардов – по расходам.