В одном из заречных районов Тюмени при проведении строительных работ повредили трубопровод

Фото: Тюменское время / Telegram-канал.

В Тюмени в одном из заречных районов произошла утечка на водопроводе. Инцидент произошел сегодня, 17 мая, на улице Пожарных и Спасателей. Трубу водопровода повредили рабочие во время строительных работ на объекте. Без водоснабжения остались три жилых дома.

– О значительном увеличении расхода воды, свидетельствующем о большой утечке в заречном районе города, мы увидели на экранах мониторов Ситуационного центра и незамедлительно направили туда бригаду. Чуть позже на телефон горячей линии водоканала поступила уточняющая информация, – сообщил руководитель Центральной диспетчерской службы «Росводоканал Тюмень» Максим Мошкин.

Без коммунальной услуги жители многоквартирных домов и посетители детского сада будут до 18 мая. На месте происшествия работают специалисты «Росводоканала», сюда направлена автоцистерна с чистой водой. Водой жителей обеспечат по заявкам управляющих компаний.

Восстановительные работы на улице Пожарных и Спасателей проведут сотрудники организации, повредившей трубопровод.