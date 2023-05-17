В Тюмени с начала 2023 года в пожарах погибли шесть человек, в том числе двое детей

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

За 2022 года в Тюмени произошел 1 261 пожар, погибли 20 человек, 59 тюменцев получили травмы, пишет «Мегатюмень». За четыре с половиной месяца 2023 года в городе зафиксировано 146 возгораний, где скончались шесть человек, в том числе двое малолетних детей. 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

Главными причинами пожаров в 2022 году стало неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

– Основными причинами пожаров в прошлом году стало неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также нарушение правил устройства и эксплуатации печей, – сообщил директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени Олег Датских.

Он уточнил, что пожароопасная обстановка в городе контролируется. Перед опасным сезоном в Тюмени проводили обустройство барьеров, производили очистку земельных участков от сухостоя и проверку технического состояния пожарных гидрантов.