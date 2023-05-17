На Ямале дети участников СВО будут получать бесплатное горячее питание

Фото предоставлено из архива Законодательного Собрания ЯНАО

На Ямале введут дополнительные меры поддержки для детей участников СВО и ветеранов боевых действий. Об этом рассказал председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Согласно планируемым изменениям, в образовательных организациях для детей военнослужащих организуют двухразовое бесплатное питание. Речь идет о школьниках и студентах, обучающихся очно как в государственных, так и в частных профессиональных образовательных организациях автономного округа. В случае, если студенты-очники проживают в общежитиях, их обеспечат пятиразовым бесплатным питанием. В настоящее время на Ямале обучаются 65 студентов, чьи родители участвуют в СВО.

Данная мера поддержки распространяется и на детей ветеранов боевых действий, тех, кто участвует или участвовал в спецоперации: мобилизованные, контрактники, участники добровольческого отряда «БАРС», военнослужащие и работники федеральных структур.

– Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой. Именно это служит ориентиром в работе ямальских властей. С начала СВО в регионе разработали и приняли порядка 40 различных мер поддержки. Сегодня эта работа продолжается, – прокомментировал Сергей Ямкин.

Кстати, ранее окружные депутаты приняли закон, согласно которому детей ямальских военнослужащих до трех лет обеспечивают бесплатным питанием из молочной кухни и сухими смесями.