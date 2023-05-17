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НовостиОбщество17 мая 2023 7:14

На Ямале дети участников СВО будут получать бесплатное горячее питание

Данный законопроект депутаты рассмотрят 18 мая
Марина Прохорова
Фото предоставлено из архива Законодательного Собрания ЯНАО

Фото предоставлено из архива Законодательного Собрания ЯНАО

На Ямале введут дополнительные меры поддержки для детей участников СВО и ветеранов боевых действий. Об этом рассказал председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Согласно планируемым изменениям, в образовательных организациях для детей военнослужащих организуют двухразовое бесплатное питание. Речь идет о школьниках и студентах, обучающихся очно как в государственных, так и в частных профессиональных образовательных организациях автономного округа. В случае, если студенты-очники проживают в общежитиях, их обеспечат пятиразовым бесплатным питанием. В настоящее время на Ямале обучаются 65 студентов, чьи родители участвуют в СВО.

Данная мера поддержки распространяется и на детей ветеранов боевых действий, тех, кто участвует или участвовал в спецоперации: мобилизованные, контрактники, участники добровольческого отряда «БАРС», военнослужащие и работники федеральных структур.

– Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой. Именно это служит ориентиром в работе ямальских властей. С начала СВО в регионе разработали и приняли порядка 40 различных мер поддержки. Сегодня эта работа продолжается, – прокомментировал Сергей Ямкин.

Кстати, ранее окружные депутаты приняли закон, согласно которому детей ямальских военнослужащих до трех лет обеспечивают бесплатным питанием из молочной кухни и сухими смесями.