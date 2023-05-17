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НовостиПолитика17 мая 2023 6:45

В зоне спецоперации на Украине погиб житель Тобольска Евгений Костарев

Мэр города передал родителям героя орден Мужества
Серафима Краснова
Фото: Максим Афанасьев / Telegram-канал.

Фото: Максим Афанасьев / Telegram-канал.

Мэр Тобольска Максим Афанасьев сегодня передал родителям героически погибшего в зоне спецоперации Евгения Костарева орден Мужества. Об этом глава города рассказал в своем Telegram-канале.

– Мой сын ушел как настоящий мужчина, выполнив свой долг, – сказал отец героя Николай Костарев.

Евгений Костарев уехал на Украину один из первых и до конца своей жизни стоял на защите Родины, отметил мэр Тобольска. Максим Афанасьев выразил отдельную благодарность за воспитание сына родителям Евгения.