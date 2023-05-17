В зоне спецоперации на Украине погиб житель Тобольска Евгений Костарев

Фото: Максим Афанасьев / Telegram-канал.

Мэр Тобольска Максим Афанасьев сегодня передал родителям героически погибшего в зоне спецоперации Евгения Костарева орден Мужества. Об этом глава города рассказал в своем Telegram-канале.

– Мой сын ушел как настоящий мужчина, выполнив свой долг, – сказал отец героя Николай Костарев.

Евгений Костарев уехал на Украину один из первых и до конца своей жизни стоял на защите Родины, отметил мэр Тобольска. Максим Афанасьев выразил отдельную благодарность за воспитание сына родителям Евгения.