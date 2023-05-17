В Тюмени с 1 июня начнет работу фонд поддержки участников СВО, открытый по указу Путина

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области откроется филиал Государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Он создан по указу президента России Владимира Путина, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Я встретился с будущими социальными координаторами тюменского филиала фонда. Именно на них возложено персональное сопровождение каждого ветерана и членов семьи погибшего военнослужащего. Среди координаторов немало тех, чьи близкие посвятили себя службе Отечеству. Есть и бывшие военные. Сейчас они учатся по специальной программе в Тюменском госуниверситете совместно с коллегами из Курганской области, – уточнил глава региона.

По словам губернатора, социальные координаторы готовятся помогать своим подопечным 24 часа в сутки. Фонд в Тюменской области начнет работать с 1 июня 2023 года.