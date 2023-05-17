В Тюменской области с 4 мая волонтеры ищут пропавших жителей Армизонского района

Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте».

В Тюменской области несколько недель ищут пропавших жителей Армизонского района. В регионе волонтеры объявили срочные поиски Андрея Ушакова и Надежды Богдановой из села Раздолье.

Первый пропавший ушел из дома утром 4 мая и после этого перестал выходить на связь с родными и близкими. На момент исчезновения на нем были камуфляжная куртка на замке, серое трико и черные резиновые сапоги. Внешность тюменца: ростом примерно 166 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, а глаза серые.

Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте».

Надежда Богданова исчезла в этот же день, но во что была одета женщина – неизвестно. Ее рост достигает 180 сантиметров, русые волосы, а глаза голубые, говорится в сводке волонтеров поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте».