Ночью в центре Тюмени неопытный водитель сбил 22-летнюю девушку на улице Мориса Тореза

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

В центре Тюмени, на улице Мориса Тореза, на пешеходном переходе автомобиль сбил молодую девушку. Тюменка получила тяжелые травмы, она была доставлена в медицинское учреждение, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. Авария произошла в районе полуночи 17 мая.

19-летний водитель LADA переехал на зебре пешехода. Сотрудники ГИБДД выясняют, почему парень не пропустил девушку, которая шла через проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Сообщается, что молодой человек до ДТП провел за рулем всего четыре месяца.