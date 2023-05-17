Ясную погоду без осадков пообещали синоптики тюменцам 17 мая 2023 года

Атмосферное давление в этот день в Тюменской области будет слабо расти.
Фото: Татьяна Коркина
Днем 17 мая 2023 года воздух в Тюменской области прогреется до +17 градусов. В ночные часы температура воздуха не превысит +5 градусов. По данным синоптиков, в среду, 17 мая, ветер подует с северо-востока.
Ранним утром скорость ветра достигнет 16 метров в секунду, в ночь на 18 мая он будет слабым. Атмосферное давление в этот день в Тюменской области будет слабо расти. Световой день продлится 16 часов 39 минут.
Добавим, в последующие дни в регионе ожидается дальнейшее повышение дневной температуры воздуха.